Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lohmar (ots)

Am Freitagmorgen (27. Februar) kam es gegen 10:00 Uhr in einem Kreisverkehr in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Radfahrerin verletzt wurde.

Die Lohmarerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Kirchstraße aus Richtung der Hauptstraße kommend in Richtung des Kreisverkehrs Kirchstraße / Vila-Verde-Straße / Raiffeisenstraße. Zeitgleich war ein 80 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der Vila-Verde-Straße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand.

Durch die Kollision stürzte die 76-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen den 80-jährigen Hennefer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell