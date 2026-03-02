Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Fahrraddieb flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Am Samstagabend (28. Februar) kam es im Bereich der Lohmarer Straße / Auf der Sanderwiese in Troisdorf zu einem versuchten Fahrraddiebstahl.

Gegen 19:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, die mit ihrem Pkw unterwegs war, einen bislang unbekannten Mann, der mit einem Bolzenschneider versuchte, das Schloss eines abgestellten Rennrads zu öffnen. Als der Tatverdächtige die Zeugin bemerkte, ließ er von dem Fahrrad ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Fahrradschloss konnte er nicht öffnen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 170 bis 180 Zentimeter groß und hat braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack und einen silbernen Bolzenschneider mit sich.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell