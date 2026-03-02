PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Durch Geschwindigkeitsmessung aufgefallen - Anzeige und Blutprobe

Eitorf (ots)

Am Sonntagabend (01. März) gegen 19:20 Uhr führten Beamte der Polizeiwache Eitorf Geschwindigkeitskontrollen auf der Hennefer Straße im Ortsteil Bach durch.

Dabei wurde der Fahrer eines Kleinwagens mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 45-jährige Mann aus Eitorf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten und reagierte positiv auf mehrere Stoffe. Zudem konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

