Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pärchen bestiehlt Seniorin

Siegburg (ots)

Am Montag (02. März) wurde eine 81-jährige Frau aus Siegburg Opfer eines Diebstahls.

Gegen 13:00 Uhr hielt sich die Seniorin in ihrer Hausbank an der Kaiserstraße auf. Während sie einen Bankautomaten nutzte, wurde sie von einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau angesprochen. Das mutmaßliche Pärchen bot der Frau Hilfe bei der Bedienung des Automaten an. Nachdem die 81-Jährige dies ablehnte, verließen die beiden Unbekannten die Bank.

Kurze Zeit später wurde die Seniorin erneut von dem Pärchen angesprochen, diesmal in der Kronprinzenstraße. Während der Mann die Frau in ein Gespräch verwickelte und nach dem Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus fragte, nutzte seine Begleiterin die Ablenkung, um die Stofftasche der Seniorin aus dem Rollator zu entwenden.

In der Tasche befanden sich ein Mobiltelefon sowie ein Portemonnaie mit rund 350 Euro Bargeld und mehreren persönlichen Dokumenten.

Die Geschädigte beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt:

Beide sind etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, von kräftiger Statur und haben ein asiatisches Erscheinungsbild. Der Mann hat kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Die Frau hat schulterlange dunkle Haare und trug eine beige Jacke.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell