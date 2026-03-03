PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein Schwerverletzter bei Kreuzungsunfall

Much (ots)

Am Montagmittag (02. März) kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße 350 (L 350) und der Landesstraße 312 (L 312) in Much zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Mann aus Gummersbach schwer verletzt wurde.

Gegen 12:40 Uhr befuhr der 45-Jährige mit einem Renault die L 350 aus Richtung Wiehl kommend in Richtung Bröleck. Er beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Zeitgleich war eine 62-jährige Frau aus Windeck mit einem Ford auf der L 312 aus Richtung Ruppichteroth in Richtung Marienfeld unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Renault des 45-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Mann schwer verletzt.

Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-jährige Ford-Fahrerin blieb unverletzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die 62-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

