Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec aus Garten geklaut

Roßleben (ots)

Von einem Gartengrundstück im Hohlweg haben derzeit Unbekannte ein Pedelec aus einem Garten entwendet. Hierzu betraten sie in der Zeit zwischen dem 5. Januar 2026 und Mittwoch 11.30 Uhr widerrechtlich das Grundstück und drangen gewaltsam in eine Behausung ein. Aus dieser wurde ein Bulls E-Mountainbike in der Farbe Mattschwarz entwendet. Dieses hatte einen Gepäckträger montiert. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Arten kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 bei der Polizei in Artern zu melden.

Aktenzeichen: 0048765

