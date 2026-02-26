Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durstiger Ladendieb

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag betrat in der Hollenbacher Landstraße in Mühlhausen ein 26-Jähriger einen Supermarkt in der Absicht eine Vielzahl an Alkoholika zu besorgen. Vermutlich in Anbetracht der zu erwartenden Zahlung von mehr als 80 Euro entschied sich der Mann dazu, entgegen des üblichen Werdeganges die Pfefferminz- und Kräuterliköre nicht zu bezahlen und verstaute sie in seinem Rucksack.

An der Kasse kam man dem Mann jedoch auf die Schliche, informierte die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, welche Ermittlungen wegen Diebstahl einleiteten und dem 26-Jährigen die elf Flaschen Alkohol abnahmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell