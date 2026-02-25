Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Schule

Uder (ots)

Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, zu Mittwoch, 06.50 Uhr, in ein Schulgebäude in der Schulstraße in Uder ein. Den ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Einbrecher über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren angelangt, durchsuchten die Unbekannte mehrere Büros, unter anderem auch das Sekretariat. Hierbei wurden verschlossene Türen gewaltsam geöffnet. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Letztlich entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Hierbei hinterließen sie einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld 0361/ 5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0048247

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell