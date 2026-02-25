Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindlich Schmierereien

Bad Tennstedt (ots)

Unbekannte Täter machten sich an einer Fassade eines leerstehenden Gebäudes in der Lindenstraße zu schaffen. Die Schmierfinken brachten mittels schwarzen Permanentmarker zwei unterschiedliche Schriftzüge auf die Wand an, wobei einer davon Bezüge zum Nationalsozialismus erkennen lässt. Die Polizei leitete folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ein. Wann sich die Tat ereignete, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0048204

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell