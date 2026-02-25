Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einmal alles
Nordhausen (ots)
Ein 27-jähriger Mann wurde mit seinem E-Bike am Mittwochmittag im Darrweg in Nordhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fielen den geschulten Augen der Beamten sofort mehrere Sachen auf. Das Fahrrad schien offensichtlich manipuliert worden zu sein und wies zugleich keinen gültigen Versicherungsschutz auf. Der Fahrer hingegen wies einen Atemalkoholwert von mehr als 0,6 Promille auf. Weiterhin verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Mit dem Mann wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und das Fahrrad sichergestellt.
