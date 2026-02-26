Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit mehreren Verletzten

Sondershausen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15.10 Uhr im Bereich der Edmund-König-Straße und Possenallee zu einem schweren Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers beim Fahren seines BMWs leitete der Mann ein Ausweichmanöver ein. In der weiteren Folge kollidierte er mit einer Grundstücksmauer, einem Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne sowie einem Pkw . Der Fahrer des BMW sowie seine Beifahrerin wurden in ein Klinikum zur Versorgung der erlittenen Verletzungen gebracht. Der Fahrzeugführer gilt als leicht-, die Beifahrerin als schwerverletzt.

Die Ermittlungen zum Unfall hat die Polizeiinspektion Kyffhäuser übernommen. Der BMW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 30000 Euro.

