Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizei führt Schwerpunktkontrollen bei Radfahrern und E-Scooter-Fahrern durch

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, führten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Meppen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durch. Hintergrund sind vermehrt festgestellte Verkehrsverstöße durch Radfahrer sowie Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen.

Trotz verschiedener Präventionsmaßnahmen zeigt sich nach polizeilichen Erkenntnissen bislang keine nachhaltige Verbesserung. Insbesondere sogenanntes Geisterradeln, die Nutzung falscher Radwege sowie Ablenkung durch Mobiltelefone während der Fahrt wurden in der Vergangenheit wiederholt festgestellt.

Die Kontrollen fanden sowohl mobil als auch stationär im Bereich der mittleren und großen Ein- und Ausfallstraßen rund um das Stadtzentrum Meppen statt. Ziel war neben der Ahndung von Verkehrsverstößen auch eine erhöhte polizeiliche Präsenz zur Steigerung der Verkehrssicherheit - insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten insgesamt 60 Verkehrsverstöße fest, die überwiegend kostenpflichtig geahndet wurden. Zudem führten die Einsatzkräfte 23 verkehrserzieherische Gespräche mit Kindern.

Der Leiter des Polizeikommissariats Meppen, Polizeirat Niklas Brörmann, erklärt:

"Unser Ziel ist es nicht nur, Verstöße zu ahnden, sondern vor allem für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Radfahrer und Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen sind besonders ungeschützt. Regelverstöße und Ablenkung können hier schnell zu schweren Unfällen führen. Deshalb werden wir solche Kontrollen auch künftig fortsetzen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell