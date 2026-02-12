PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lathen - Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Lathen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 12. Februar 2026, kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Hauptstraße in Lathen.

Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Anschließend griffen sie durch die entstandene Öffnung und entwendeten ausgestellte Schmuckstücke.

Der Eigentümer des Juweliergeschäftes, der direkt über dem Geschäft wohnt, bemerkte den Vorfall gegen 02:30 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
