Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Tankstelle - Täter flüchten mit Laptop - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es gegen 00:25 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Lingener Straße in Emsbüren.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten der Tankstelle. Die 60-jährige Besitzerin, die sich zur Tatzeit in den darüberliegenden Wohnräumen aufhielt, wurde durch verdächtige Geräusche aus dem Betriebsbereich wach. Nachdem sie das Licht einschaltete und laut rief, flüchteten der oder die Täter vermutlich unter Mitnahme eines Laptops in unbekannte Richtung.

Die Polizei Spelle bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

