PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Führungswechsel bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Führungswechsel bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Der Behördenleiter der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, Landrat Sebastian Schuster, begrüßte am 02. März seinen neuen Abteilungsleiter, den Leitenden Polizeidirektor (LPD) Dirk Schuster, in der Behörde. LPD Dirk Schuster ist in Siegburg kein Unbekannter. In der Zeit von 2019 bis 2022 war er bereits Leiter der Direktion Kriminalität, bevor er in das Polizeipräsidium Köln wechselte. Viel Anlaufzeit in der Behörde braucht er also nicht. Sein hohes Fach- und Organisationswissen, das er in den letzten Jahren nicht nur in der größten Polizeibehörde in NRW, sondern auch in einer Vielzahl anderer anspruchsvoller polizeilicher Führungsfunktionen (u. a. im LKA NRW) erworben hat, kommt künftig der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis zugute. Der neue Abteilungsleiter ist 59 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Unkel. Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Familie, aber auch Sportarten wie Fußball, Tennis, Skifahren, Volleyball sowie dem Wandern gehört sein besonderes Interesse. Landrat Sebastian Schuster zeigte sich erfreut über die Rückkehr: "Mit Dirk Schuster haben wir einen engagierten und erfahrenen Experten an der Spitze unserer Polizeiabteilung. Aus der bisherigen Zusammenarbeit weiß ich, dass er die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger nachhaltig gewährleisten wird." Der bisherige Abteilungsleiter Andreas Piastowski war zum 01. Februar nach mehr als 45 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden. LPD Piastowski stand der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die letzten drei Jahre als dienstranghöchster Polizist vor. (Bi/Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:23

    POL-SU: Mehrere Verkehrsdelikte - Autofahrer gestoppt

    Sankt Augustin (ots) - Am Dienstagabend (03. März) fiel gegen 23:30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Sankt Augustin auf der Grantham-Allee ein Opel auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle gab der 58-jährige Fahrzeugführer aus Bad Honnef an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:19

    POL-SU: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Niederkassel (ots) - Am Dienstag (03. März) kam es gegen 14:45 Uhr im Einmündungsbereich der Rheidter Straße / Auf dem Acker in Niederkassel-Mondorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann aus Niederkassel leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 76-Jährige mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Rheidter Straße aus Richtung Mondorf kommend in Fahrtrichtung Rheidt und ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:03

    POL-SU: Ein Schwerverletzter bei Kreuzungsunfall

    Much (ots) - Am Montagmittag (02. März) kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße 350 (L 350) und der Landesstraße 312 (L 312) in Much zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Mann aus Gummersbach schwer verletzt wurde. Gegen 12:40 Uhr befuhr der 45-Jährige mit einem Renault die L 350 aus Richtung Wiehl kommend in Richtung Bröleck. Er beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Zeitgleich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren