POL-SU: Führungswechsel bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Der Behördenleiter der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, Landrat Sebastian Schuster, begrüßte am 02. März seinen neuen Abteilungsleiter, den Leitenden Polizeidirektor (LPD) Dirk Schuster, in der Behörde. LPD Dirk Schuster ist in Siegburg kein Unbekannter. In der Zeit von 2019 bis 2022 war er bereits Leiter der Direktion Kriminalität, bevor er in das Polizeipräsidium Köln wechselte. Viel Anlaufzeit in der Behörde braucht er also nicht. Sein hohes Fach- und Organisationswissen, das er in den letzten Jahren nicht nur in der größten Polizeibehörde in NRW, sondern auch in einer Vielzahl anderer anspruchsvoller polizeilicher Führungsfunktionen (u. a. im LKA NRW) erworben hat, kommt künftig der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis zugute. Der neue Abteilungsleiter ist 59 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Unkel. Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Familie, aber auch Sportarten wie Fußball, Tennis, Skifahren, Volleyball sowie dem Wandern gehört sein besonderes Interesse. Landrat Sebastian Schuster zeigte sich erfreut über die Rückkehr: "Mit Dirk Schuster haben wir einen engagierten und erfahrenen Experten an der Spitze unserer Polizeiabteilung. Aus der bisherigen Zusammenarbeit weiß ich, dass er die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger nachhaltig gewährleisten wird." Der bisherige Abteilungsleiter Andreas Piastowski war zum 01. Februar nach mehr als 45 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden. LPD Piastowski stand der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die letzten drei Jahre als dienstranghöchster Polizist vor. (Bi/Uhl)

