Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Verkehrsdelikte - Autofahrer gestoppt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagabend (03. März) fiel gegen 23:30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Sankt Augustin auf der Grantham-Allee ein Opel auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch.

Bei der Kontrolle gab der 58-jährige Fahrzeugführer aus Bad Honnef an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Pkw bereits Mitte 2024 außer Betrieb gesetzt worden war. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Opel. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass die angebrachten amtlichen Siegel sowie die Prüfplakette gefälscht sein könnten.

Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum lagen nicht vor. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die mutmaßlich manipulierten Kennzeichen wurden sichergestellt.

Da der Mann bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Verkehrsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, stellten die Polizisten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher.

Der 58-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Urkundenfälschung sowie des Kennzeichenmissbrauchs verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell