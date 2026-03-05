Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Kiosk

Polizei bittet um Hinweise

Troisdorf (ots)

Bereits am 06. Dezember 2025 kam es in Troisdorf zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk. Gegen 20:40 Uhr betrat ein mit Messer bewaffneter Tatverdächtiger das Geschäft an der Hans-Böckler-Straße. Der Mann trug einen Motorradhelm und forderte vom Inhaber die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte übergab einen zweistelligen Eurobetrag, woraufhin der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung der Straße "Am Bergeracker" flüchtete. Der Kioskbesitzer erstattete zunächst keine Anzeige bei der Polizei. Vorhandenes Videomaterial wurde durch Dritte in Sozialen Medien geteilt. Auf diesem Weg erhielt die Polizei erst Anfang Januar 2026 Kenntnis von der Tat und konnte somit erst mit großer zeitlicher Verzögerung ihre Arbeit aufnehmen. Durch die Videoaufzeichnungen der Tat und Angaben des Zeugen ergibt sich folgende Täterbeschreibung: männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, von kräftiger Statur, bekleidet mit rosa T-Shirt, kurzer, blauer Hose, schwarzen Schuhen mit weißen Querstreifen, einem rotgemusterten Halstuch und einem auffälligen schwarzen Motorradhelm mit der Aufschrift NEXO. Der Gesuchte soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 37 Jahre alten Tatverdächtigen und dessen Aufenthaltsort. Hier wurde Ende Januar eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, bei der der Tatverdächtige auch angetroffen werden konnte. Die Tatkleidung - insbesondere der Helm und das Halstuch - konnten jedoch nicht gefunden werden. Die Tat konnte dem Troisdorfer daher nicht vollends nachgewiesen werden, weshalb die Polizei nun mittels eines richterlichen Beschlusses Bilder der Tat veröffentlicht, die unter https://polizei.nrw/fahndung/196767 eingesehen werden können. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu der abgebildeten Person, zu dem auffälligen Schal oder dem Helm machen kann. Wer hat die Person mit kurzer Hose am Nikolaustag 2025 beobachtet? Hinweise werden unter 02241 541-3221 entgegengenommen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell