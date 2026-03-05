Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Fahndungsrücknahme: Vermisster wohlbehalten zurückgekehrt
Niederkassel (ots)
Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bat um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten (siehe Pressemeldung vom 04.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6228941). Dieser ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bedankt sich für Ihre Mithilfe und bittet darum, die Öffentlichkeitsfahndung nicht weiter zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder oder personenbezogene Daten zu löschen. (Uhl)
