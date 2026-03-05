POL-SU: Fahndungsrücknahme: Vermisster wohlbehalten zurückgekehrt

Siegburg (ots) - Am Mittwoch (04. März) wurde in Siegburg ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Gegen 14:40 beobachtete ein Ladendetektiv eines Drogeriegeschäftes an der Holzgasse einen Kunden, der sich im Parfümeriebereich aufhielt. Hier steckte der Verdächtige mehrere Produkte in eine Tasche, begab sich in Richtung Ausgang und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge sprach den ...

mehr