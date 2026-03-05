PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungsrücknahme: Vermisster wohlbehalten zurückgekehrt

Niederkassel (ots)

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bat um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten (siehe Pressemeldung vom 04.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6228941). Dieser ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bedankt sich für Ihre Mithilfe und bittet darum, die Öffentlichkeitsfahndung nicht weiter zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder oder personenbezogene Daten zu löschen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

