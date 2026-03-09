PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kraftstoff aus Baggern gestohlen

Lohmar (ots)

In der Zeit von Donnerstag (05. März), 15:30 Uhr bis Freitag (06. März), 07:00 Uhr wurde in Lohmar Kraftstoff aus drei Baggern gestohlen. Die betroffenen Fahrzeuge waren auf einer Baustelle an der Straße "Süße Wiesen" im Ortsteil Donrath abgestellt. Ein Zeuge gab den alarmierten Polizisten gegenüber an, dass die Bagger jeweils vollgetankt waren. Ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige öffneten im Tatzeitraum offenbar die Tankdeckel und zapften jeweils um die 100 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks. Aufgrund der Menge wird davon ausgegangen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zu Täter sowie zum Verbleib des Kraftstoffs machen kann, wird gebeten, sich unter 02241 541-3121 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

