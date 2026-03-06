PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Keyless-Go-System überlistet und Auto geklaut

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05. März) wurde in Sankt Augustin ein Auto vor einem Einfamilienhaus gestohlen. Der Toyota war auf einem Grundstück an der Freie Buschstraße im Ortsteil Niederpleis verschlossen abgestellt. Am Morgen bemerkten die Eigentümer gegen 07:20 Uhr, dass das Fahrzeug verschwunden war und verständigten die Polizei. Die beiden Fahrzeugschlüssel waren weiterhin im Besitz der Eheleute. Nach ersten Erkenntnissen gelangten gegen 04:50 Uhr zwei bislang unbekannte Tatverdächtige auf das umzäunte Grundstück. Vermutlich fingen sie dann mittels Reichweitenverlängerers das Funksignal des Autoschlüssels ab und konnten den schwarzen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen SU LS 5516 somit öffnen und den Motor starten. Durch Manipulation eines Tores konnte dieses geöffnet und das Grundstück dadurch mit dem RAV 4 in unbekannte Richtung verlassen werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben und Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Autos machen können, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Schützen Sie sich vor dieser Diebstahlsart, indem Sie die Keyless-Go-Funktion ausschalten, oder die Schlüssel in geeigneten Behältnissen aufbewahren, die das Funksignal abschirmen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

