Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck - Seniorin wird Opfer von Betrug

Troisdorf (ots)

Am Samstagvormittag (07. März) haben sich bislang unbekannte Täter als Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin aus Troisdorf um Schmuck und Goldbarren im Gesamtwert von rund 8.000 Euro betrogen.

Gegen 11:30 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er teilte der Seniorin mit, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. In dessen Hose habe sich ein Zettel mit der Adresse der Seniorin sowie einer Auflistung ihrer Wertgegenstände befunden. Dadurch seien ihre Wertsachen angeblich nicht mehr sicher.

Der Anrufer kündigte an, dass ein Kollege vorbeikommen werde, um die Gegenstände vorsorglich in Verwahrung zu nehmen. Kurz darauf erschien ein unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab. Die Geschädigte übergab dem Mann Goldschmuck sowie zwei Goldbarren. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Die Seniorin kann den Mann wie folgt beschreiben:

- schlanke Statur - ungepflegte Haare - dunkle Kleidung

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich zwischen der Roncallistraße und des Mühlengrabens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Ziehen Sie Familienangehörige oder Freunde zu Rate. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell