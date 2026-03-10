PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Spritztour mit geklautem Lkw
17-Jähriger begeht Reihe an Verstößen

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagabend (08. März) in Hennef einen Lkw gestohlen und anschließend eine Reihe weiterer Verstöße begangen.

Gegen 20:00 Uhr entwendete der Minderjährige nach ersten Erkenntnissen im Beisein eines Freundes das Fahrzeug, das auf einem Firmengelände an der Conrad-Röntgen-Straße abgestellt war. Mit dem 7,5-Tonner fuhr der Jugendliche, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, offenbar durch Neunkirchen-Seelscheid, Lohmar, Sankt Augustin, Troisdorf, Troisdorf-Spich, Bonn, Sankt Augustin-Niederpleis und in die Nähe des Flughafens Köln/Bonn.

Auf der Tour, die offenbar die ganze Nacht andauerte, wurden nach bisherigem Erkenntnisstand Kennzeichen von einem geparkten Pkw gestohlen und an dem Mercedes-Benz angebracht. Zwischenzeitlich stiegen Freunde und Bekannte des 17-Jährigen zu und wieder aus. An zwei Tankstellen wurde der Lkw betankt, ohne den Kraftstoff anschließend zu bezahlen. Es wurden mehrere Verkehrsunfallfluchten begangen, bei denen es zu kleineren Sachschäden, nicht aber zu Personenschäden kam. Auch soll es zu Geschwindigkeitsüberschreitungen gekommen sein, von denen zumindest eine von einer Geschwindigkeitsmessanlage erfasst wurde. Der junge Lohmarer gab zudem an, in Hennef mit dem gestohlenen Kraftfahrzeug über einen Sportplatz gefahren zu sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Sachverhalt zu klären. Bislang stehen der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, des Tankbetrugs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort im Raum. Hinweise zur Klärung der Geschehnisse nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

