Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Niederkassel (ots)

In Niederkassel-Mondorf wurde am Montag (09. März) bei einem sogenannten Dooring-Unfall eine Radfahrerin leicht verletzt. Gegen 15:35 Uhr fuhr die 48 Jahre alte Niederkasselerin mit ihrem Fahrrad über die Provinzialstraße in Richtung der Rheinallee. Zeitgleich parkte ein 37-jähriger Troisdorfer seinen Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Provinzialstraße in Höhe der Einmündung der Oberdorfstraße. In dem Moment, als die Frau den Toyota passieren wollte, öffnete der Fahrer die Tür, um auszusteigen. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und kollidierte mit der Fahrertür, bevor sie auf die Fahrbahn stürzte. Durch den Unfall zog sich die 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Nach einer ersten Behandlung vor Ort brachte ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, der auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt wurde. Der 37-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Die Polizei weist auf die Gefahren dieser Unfallart hin, dessen Folgen oft schwerwiegender sind, als im geschilderten Sachverhalt. Nicht nur die Fahrer- auch die Beifahrertür kann zur Gefahr werden. Rücksichtsvolles Verhalten kann Unfälle verhindern. Sicherheit bietet der sogenannte "Holländische Griff". Hierbei wird die Fahrertür mit der rechten und die Beifahrertür mit der linken Hand geöffnet. Dadurch drehen Sie sich automatisch in Richtung von Straße oder Radweg, sehen Radfahrende besser und können Unfälle somit vermeiden. Radfahrende sollten ihrerseits auf einen Sicherheitsabstand von etwa einem Meter zu Fahrzeugen achten. (Uhl) #Leben

