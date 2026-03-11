PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einladung zum Pressetermin

Siegburg (ots)

Die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis lädt interessierte Journalisten zu einem Pressetermin am

Dienstag, 17. März 2026, 10:30 Uhr

ein, um in diesem Rahmen zwei neue Diensthunde vorzustellen. Treffpunkt ist der Innenhof der Polizeihauptwache Siegburg, Frankfurter Straße 12 - 18, 53721 Siegburg.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

