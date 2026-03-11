POL-SU: Einladung zum Pressetermin

Windeck (ots) - In Windeck waren in den letzten Tagen Kupferdiebe unterwegs. Im Ortsteil Dattenfeld suchten der oder die bislang Unbekannten an der Straße "Auf der Hecke" eine Kirche auf. Hier entwendeten sie zwischen Sonntag (08. März), 12:00 Uhr und Dienstagmorgen (10. März), 08:00 Uhr zwei Fallrohre aus Kupfer. Es wird vermutet, dass die Beute hier mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Wert der Rohre wurde ...

mehr