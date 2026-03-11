Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Einladung zum Pressetermin
Siegburg (ots)
Die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis lädt interessierte Journalisten zu einem Pressetermin am
Dienstag, 17. März 2026, 10:30 Uhr
ein, um in diesem Rahmen zwei neue Diensthunde vorzustellen. Treffpunkt ist der Innenhof der Polizeihauptwache Siegburg, Frankfurter Straße 12 - 18, 53721 Siegburg.
