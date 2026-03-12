Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Bagger - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (09. März), 16:00 Uhr, und Mittwoch (11. März), 15:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Troisdorf zu einem Diebstahl aus einem Bagger.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Baustellengelände an der Mendener Straße/Bessemerstraße. Dort brachen sie einen am Bagger montierten Schlüsselkasten auf. Mit dem darin befindlichen Fahrzeugschlüssel öffneten sie anschließend die Fahrerkabine des Fahrzeugs. Hieraus entwendeten die Unbekannten eine Innenraumlampe sowie ein Radio. Darüber hinaus öffneten sie mehrere auf der Baustelle befindliche Kisten und stahlen daraus ein Werkzeugset sowie ein Kupferkabel. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell