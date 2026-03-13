PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb greift Detektiv an

Troisdorf (ots)

Ein 48-jähriger mutmaßlicher Ladendieb versuchte am Donnerstagabend (12. März), sich der Verantwortung zu entziehen, indem er den Ladendetektiv angriff. Doch am Ende unterlag er und die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Gegen 21.20 Uhr wollte der Mann aus Bonn einen Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf verlassen. Er schob einen Einkaufswagen mit bezahlten Waren, trug jedoch einen Rucksack mit Whiskeyflaschen im Wert von über 200 Euro, die er offenbar nicht bezahlt hatte. Als der 45-jährige Ladendetektiv ihn ansprach, rammte der Verdächtige ihn mit dem Einkaufswagen und schlug mit dem Rucksack nach ihm. Der Detektiv erlitt leichte Verletzungen. Bis die Polizei eintraf, hielt man den Bonner in Schach.

Vor den Beamten bestritt der Mann, der bereits in allen Filialen der Supermarktkette Hausverbot wegen Ladendiebstahls hat, den Diebstahl und behauptete, die Flaschen woanders gekauft zu haben. Einen Beleg konnte er nicht vorweisen, daher wurde er vorläufig festgenommen. Man ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Ob er in Untersuchungshaft kommt, wird geprüft.

Der 48-Jährige behauptete, der Ladendetektiv habe ihn geschlagen. Auch hier ermittelt die Polizei, um den Wahrheitsgehalt zu klären. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:01

    POL-SU: Achtung Betrug: Sicher bezahlen im Internet

    Siegburg (ots) - Eine häufig auftretende Betrugsmasche betrifft das Abgreifen von Kreditkartendaten über die Bezahlfunktion eines großen Online-Kleinanzeigenportals. In der Regel erfolgt der Kauf eines nicht teuren Artikels unkompliziert. Der Käufer möchte den Gegenstand über die Bezahlfunktion des Portals bezahlen, was grundsätzlich als sicher gilt. Die Täter locken jedoch Verkäufer von der Plattform weg, um ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 09:59

    POL-SU: Vandalismus nach Einbruch in Geschäft

    Siegburg (ots) - Der Betreiber eines neu eröffneten Süßwarengeschäfts am Siegburger Markt beklagt nicht nur einen Einbruch, sondern auch die Zerstörung großer Teile des Mobiliars durch unbekannte Täter. Ein Nachbar bemerkte am Donnerstagmorgen (12. März) auf dem Weg zur Arbeit, dass die Eingangstür des Eckladens eingeschlagen worden war. Er alarmierte die Polizei und berichtete, in der Nacht gegen 02.00 Uhr ein ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:33

    POL-SU: Diebstahl aus Bagger - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag (09. März), 16:00 Uhr, und Mittwoch (11. März), 15:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Troisdorf zu einem Diebstahl aus einem Bagger. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Baustellengelände an der Mendener Straße/Bessemerstraße. Dort brachen sie einen am Bagger montierten Schlüsselkasten auf. Mit dem darin befindlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren