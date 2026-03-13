Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb greift Detektiv an

Troisdorf (ots)

Ein 48-jähriger mutmaßlicher Ladendieb versuchte am Donnerstagabend (12. März), sich der Verantwortung zu entziehen, indem er den Ladendetektiv angriff. Doch am Ende unterlag er und die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Gegen 21.20 Uhr wollte der Mann aus Bonn einen Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf verlassen. Er schob einen Einkaufswagen mit bezahlten Waren, trug jedoch einen Rucksack mit Whiskeyflaschen im Wert von über 200 Euro, die er offenbar nicht bezahlt hatte. Als der 45-jährige Ladendetektiv ihn ansprach, rammte der Verdächtige ihn mit dem Einkaufswagen und schlug mit dem Rucksack nach ihm. Der Detektiv erlitt leichte Verletzungen. Bis die Polizei eintraf, hielt man den Bonner in Schach.

Vor den Beamten bestritt der Mann, der bereits in allen Filialen der Supermarktkette Hausverbot wegen Ladendiebstahls hat, den Diebstahl und behauptete, die Flaschen woanders gekauft zu haben. Einen Beleg konnte er nicht vorweisen, daher wurde er vorläufig festgenommen. Man ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Ob er in Untersuchungshaft kommt, wird geprüft.

Der 48-Jährige behauptete, der Ladendetektiv habe ihn geschlagen. Auch hier ermittelt die Polizei, um den Wahrheitsgehalt zu klären. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell