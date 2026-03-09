Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kein Führerschein - Weiterfahrt untersagt
Nordhausen (ots)
Nordhäuser Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagnachmittag eine 41-jährige Autofahrerin in der Parkallee. Schnell wurde hierbei klar, dass die Frau keinen Führerschein vorweisen konnte. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Die 41-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.
