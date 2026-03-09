PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kein Führerschein - Weiterfahrt untersagt

Nordhausen (ots)

Nordhäuser Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagnachmittag eine 41-jährige Autofahrerin in der Parkallee. Schnell wurde hierbei klar, dass die Frau keinen Führerschein vorweisen konnte. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Die 41-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:26

    LPI-NDH: Berauscht auf E-Scooter - Führerschein eingezogen

    Nordhausen (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde ein 41-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Bochumer Straße in Nordhausen kontrolliert. Hierbei fiel der Mann gleich mehrfach auf. Zum einen ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille. Zum anderen schlug ein Drogenvortest positiv aus. Der 41-Jährige wurde im Anschluss an die Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht und eine Blutprobenentnahme ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:25

    LPI-NDH: Wochenstart verläuft anders als geplant

    Nordhausen (ots) - Am Montagmorgen kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei einen 53-jährigen Autofahrer in der Straße der Einheit. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Folglich wurde der 53-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 23:19

    LPI-NDH: Vermisst in der Dunkelheit und Unterholz

    Nationalpark Hainich (ots) - Zum Samstag entschlossen sich zwei Wanderinnen im Alter von 60 und 71 Jahren aufgrund der frühsommerlichen Temperaturen den Nationalpark Hainich zu erkunden. Die beiden Frauen wurden von der Dämmerung und einsetzender Dunkelheit derart überrascht, dass diese eigenständig nicht mehr aus dem Waldgebiet herausfinden konnten. Kurz nach 20 Uhr setzte die 60jährige Frau bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren