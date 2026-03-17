Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es heute Morgen auf der L1026 zwischen Wahlwinkel und Leina. Ein 37-jähriger Fahrer eines MAN Lkw fuhr in Richtung Wahlwinkel, geriet auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Daimler Lkw, welcher von einem 35-Jährigen gefahren wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Außenspiegeln der Fahrzeuge wird auf insgesamt 800 Euro geschätzt. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest bei dem 37-Jährigen reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Kraftfahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Durch die Kollision wurden keine Personen verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell