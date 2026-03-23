POL-UN: Kamen - Dunkelgrauer Toyota Yaris Hybrid entwendet
Kamen (ots)
Zwischen Donnerstag (19.03.2026), 18:00 Uhr und Freitag (20.03.2026), 06:15 Uhr wurde in Südkamen ein Fahrzeug entwendet, dass an der Straße "Schleppweg" geparkt war.
Es handelt sich um einen dunkelgrauen Toyota Yaris Hybrid mit dem amtlichen Kennzeichen UN-KF2908.
Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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