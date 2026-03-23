Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

Fröndenberg (ots)

Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten am Donnerstag, 26.03.2026, ihre Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Fröndenberg, an.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden dort zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie Ihre Fragen und Anregungen los.

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