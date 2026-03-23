Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbrüche im Stadtgebiet

Schwerte (ots)

Bislang Unbekannte drangen am Samstag (21.03.2026) in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Klusenweg" in Schwerte ein.

Sie durchsuchten einige Räume des Hauses nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Außerdem kam es in den Stunden zuvor im Schwerter Stadtteil Villigst zu Einbrüchen.

Von Freitag (20.03.2026), 21:00 Uhr auf Samstag (21.03.2026), 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugten Zugang zu einer Werkstatt eines Hofes an der Straße "Beckhausweg" in Villigst und entwendeten dort Werkzeuge im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Ebenfalls in dieser Tatnacht entwendeten die Täter am Beckhausweg ein blaues Pedelec der Marke CUBE von einer Terrasse eines Zweifamilienhauses.

Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte zu wenden: 02304 921 3320 oder 02303 921 0. Hinweise können auch per Mail geschickt werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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