Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Unfälle im Stadtgebiet mit Schwerverletzten

Unna (ots)

Am Freitag (20.03.2026) kam gegen 11:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Morgenstraße/Uhlandstraße in Unna.

Beteiligt waren ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Menden und eine 50-jährige Fahrradfahrerin aus Unna, die bei dem Unfall schwerverletzt und zur stationären Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Der Lkw-Fahrer, der beabsichtigt hatte, in die Uhlandstraße abzubiegen, wurde leichtverletzt und konnte nach einer Erstversorgung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden.

Beim Abbiegevorgang waren der Lkw-Fahrer und die Fahrradfahrerin, die die Morgenstraße ebenfalls befahren hatte und an der Ampel Uhlandstraße die Straße überqueren wollte, zusammengestoßen.

Außerdem kam es am Freitag (20.03.2026) auf der Dorotheenstraße zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten.

Gegen 11:25 Uhr befuhr ein 54-Jähriger aus Unna mit seinem Pkw die Dorotheenstraße in Richtung Zechenstraße. Vermutlich kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einer Straßenlaterne. Schwerverletzt wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag (22.03.2026) befuhren gegen 19:05 Uhr ein 23-jähriger und ein 45-jähriger Motorradfahrer - beide wohnhaft in Unna - hintereinander die Hertingerstraße in Unna. Als der 23-jährige Motorradfahrer nach rechts in die Ackerstraße abbiegt, touchiert ihn der 45-jährige Motorradfahrer und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und fliegt durch eine Hecke auf eine Wiese. Der 23-Jährige wird leicht, der 45-Jährige schwerverletzt. Lebensgefahr wurde nicht angenommen. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

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