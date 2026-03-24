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POL-UN: Bergkamen - Besitzer eines Steins gesucht

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Bergkamen (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch an der Straße "Efeuweg" in Bergkamen sucht die Polizei Kamen Zeugen beziehungsweise den Besitzer des Tatwerkzeugs. Mit einem bemalten Stein wurde durch unbekannte Täter am Sonntag (15.03.2026) zwischen 15:25 Uhr und 20:25 Uhr eine Fensterscheibe eingeworfen.

Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Die Polizei Kamen sucht den Besitzer des abgebildeten Steins, der sichergestellt wurde und hofft so auf Zeugenhinweise: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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