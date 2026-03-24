POL-UN: Bergkamen -Durchsuchungsmaßnahmen in Bergkamen - vier Männer festgenommen
Bergkamen (ots)
Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen kam es am Dienstag (24.03.2026) gegen 15.00 Uhr zu Durchsuchungsmaßnahmen in einem Gewerbegebiet am Hafenweg in Bergkamen.
Dabei wurde vier männliche Person vorläufig festgenommen. Zudem stellten die eingesetzten Kräfte umfangreiches Beweismaterial sicher.
Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.
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