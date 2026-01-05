Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kennzeichen sichergestellt/Ermittlungen nach Einbruch dauern an

Gelsenkirchen (ots)

Die Ermittlungen nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen am 29. Dezember 2025 dauern an. Am vergangenen Sonntag, 4. Januar 2025, hat gegen 13 Uhr ein aufmerksamer Zeuge zwei der gefälschten Nummernschilder, nach denen wir mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht hatten, in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofes gefunden. Der 27-jährige Mann ging mit den Kennzeichen, die er auf dem Boden liegend gefunden hatte, zur nahe gelegenen Bundespolizeiwache und gab sie dort ab. Sie wurden im Anschluss durch Beamte der Polizei Gelsenkirchen spurenschonend sichergestellt. Die Polizei fragt nun, wer zu der genannten Zeit etwas im Bereich des Fundortes beobachtet hat. Hinweise bitte an die Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

