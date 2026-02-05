PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

Kaisersesch und Umfeld (ots)

In der Nacht vom 04.02.2026 auf den 05.02.2026 kam es in mehreren Ortschaften im Nahbereich von Kaisersesch zu Diebstählen aus zum Teil unverschlossen abgestellten Personenkraftwagen. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge durchwühlt, in einigen Fällen wurden Gegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizeiinspektion Cochem rät, ihr Fahrzeug nicht unverschlossen abzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Rausch, PHK
Telefon: 02671/9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:48

    POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus in Kaifenheim

    Kaifenheim/ Cochem (ots) - Am Mittwoch, 04.02.26, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Kaifenheim ein. Der oder die Täter hebelten die Wohnhaustüre auf und gelangten so vermutlich in das Einfamilienwohnhaus. Es fanden sich aber auch Hebelmarken an einem Fenster. Die Räume und Schränke das Hauses wurden durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 15:49

    POL-PDMY: Versuchter Automatenaufbruch

    Müsch (ots) - Am Abend des 25.01.2026, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, versucht ein männlicher Täter den Selbstbedienungsautomaten der Lachsräucherei Sion in Müsch aufzubrechen. Als der männliche Einzeltäter die Tatörtlichkeit verlässt, passiert ein Fahrzeug, aus Richtung Antweiler kommend, die Fischräucherei. Die Polizei sucht nun gezielt nach diesem Verkehrsteilnehmer. Möglich ist, dass dieser Angaben zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren