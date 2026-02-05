POL-PDMY: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen
Kaisersesch und Umfeld (ots)
In der Nacht vom 04.02.2026 auf den 05.02.2026 kam es in mehreren Ortschaften im Nahbereich von Kaisersesch zu Diebstählen aus zum Teil unverschlossen abgestellten Personenkraftwagen. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge durchwühlt, in einigen Fällen wurden Gegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizeiinspektion Cochem rät, ihr Fahrzeug nicht unverschlossen abzustellen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Rausch, PHK
Telefon: 02671/9840
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell