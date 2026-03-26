Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrerflucht nach Zusammenstoß von Pedelec und Pkw

Kamen (ots)

Ein 42-Jähriger aus Bergkamen war am Mittwochnachmittag (25.03.2026) gegen 14:35 Uhr mit seinem Pedelec auf dem markierten Radfahrstreifen der Westicker Straße in Kamen in Richtung Methler unterwegs.

Ein aus der Werkstraße kommender bislang unbekannter Pkw-Fahrer übersieht den von links kommenden Pedelec-Fahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht. Der Pkw-Fahrer sei ausgestiegen und habe sich nach seinem Befinden erkundigt - dann habe er seine Fahrt in unbekannte Richtung fortgesetzt.

Der Pkw-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 50 Jahre alt - kurze-dunkle Haare - Brille - Sprach hochdeutsch - Pkw: grauer Mercedes

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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