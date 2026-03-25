POL-UN: Bergkamen - Ermittlungen wegen "Illegaler Herstellung von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge"
Bergkamen (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna
Am Dienstag (24.03.2026) wurde gegen 16:45 Uhr eine Lagerhalle am Hafenweg in Bergkamen-Rünthe durchsucht. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen waren Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt. Es konnten 4 männliche Personen festgenommen werden.
In der Lagerhalle fand die Polizei u.a. eine größere Menge an Chemikalien zur Herstellung von Betäubungsmitteln. Diese wurden beschlagnahmt.
Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um einen 58-jährigen Niederländer, einen 21-jährigen Deutsch-Türken ohne festen Wohnsitz, einen 23-jährigen Deutschen aus Frechen und einen 24-jährigen Iraker aus Köln.
Bei der Festnahme wurde eine der Personen leicht verletzt.
Eine Gefährdung der Bevölkerung hat zu keiner Zeit bestanden. Bei den Maßnahmen der Polizei wurde die "Analytische Task Force" der Feuerwehr Dortmund hinzugezogen.
Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.
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