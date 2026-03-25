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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Ermittlungen wegen "Illegaler Herstellung von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge"

Bergkamen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna

Am Dienstag (24.03.2026) wurde gegen 16:45 Uhr eine Lagerhalle am Hafenweg in Bergkamen-Rünthe durchsucht. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen waren Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt. Es konnten 4 männliche Personen festgenommen werden.

In der Lagerhalle fand die Polizei u.a. eine größere Menge an Chemikalien zur Herstellung von Betäubungsmitteln. Diese wurden beschlagnahmt.

Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um einen 58-jährigen Niederländer, einen 21-jährigen Deutsch-Türken ohne festen Wohnsitz, einen 23-jährigen Deutschen aus Frechen und einen 24-jährigen Iraker aus Köln.

Bei der Festnahme wurde eine der Personen leicht verletzt.

Eine Gefährdung der Bevölkerung hat zu keiner Zeit bestanden. Bei den Maßnahmen der Polizei wurde die "Analytische Task Force" der Feuerwehr Dortmund hinzugezogen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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