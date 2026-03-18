Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop/Essen: Frau im Krankenfahrstuhl nach Unfall ermittelt
Recklinghausen (ots)
Nur einen Tag nach Veröffentlichung einer Pressemeldung, in der nach einer Frau im Krankenfahrstuhl gesucht wurde, konnte die Frau identifiziert werden. Zeugenhinweise haben dabei entscheidend mitgeholfen. Die Frau im Krankenfahrstuhl soll an einem Unfall mit einer Joggerin an der Stadtgrenze Bottrop/Essen beteiligt gewesen sein. Eine 35-Jährige aus Essen wurde dabei schwer verletzt. Die 60-jährige Frau im Krankenfahrstuhl, die am Tag des Vorfalls mit zwei kleinen Hunden unterwegs war, konnte heute von der Polizei angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmal für die Zeugenhinweise.
Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6236803
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