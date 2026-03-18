Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer nach Unfall auf Kreuzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Der 19-Jährige aus Herten war gegen 22:00 Uhr auf der Schmalkalder Straße in Richtung Ortsteil Hillerheide unterwegs. Als er die Kreuzung Schmalkalder Straße/Röllinghäuser Straße überqueren wollte, bog ein Auto von der Röllinghäuser Straße auf die Schmalkalder Straße in Richtung Suderwich ab. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer, wich dem Auto aus und stürzte. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Rettungssanitäter versorgten den Mann aus Herten vor Ort. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Motorrad auf ca. 2500 Euro. Eine Beschreibung des Autos oder des Fahrers liegt aktuell nicht vor.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell