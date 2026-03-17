Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Fahndung beendet - Hinweise auf Tatverdächtigen nach EC-Karten Betrug
Recklinghausen (ots)
Seit gestern suchte die Recklinghäuser Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der unberechtigt Geld mit einer entwendeten EC-Karte an Geldautomaten in Bottrop und Oberhausen abgehoben haben soll. Der Tatverdächtige konnte durch mehrere Zeugenhinweise identifiziert werden, die Fahndung ist somit beendet.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Fahndung und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell