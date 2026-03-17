Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Fahndung beendet - Hinweise auf Tatverdächtigen nach EC-Karten Betrug

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Recklinghausen (ots)

Seit gestern suchte die Recklinghäuser Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der unberechtigt Geld mit einer entwendeten EC-Karte an Geldautomaten in Bottrop und Oberhausen abgehoben haben soll. Der Tatverdächtige konnte durch mehrere Zeugenhinweise identifiziert werden, die Fahndung ist somit beendet.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Fahndung und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

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