Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Essen: Joggerin bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Frau mit Krankenfahrstuhl

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Frau, die mit einem Krankenfahrstuhl und zwei Hunden unterwegs war und an einem Unfall mit zwei Joggern beteiligt war. Eine 35-jährige Frau aus Essen wurde dabei schwer verletzt. Der Vorfall passierte bereits am 5. März (Donnerstag) gegen 7.35 Uhr, ermittelt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 35-Jährige zusammen mit einem 49-jährigen Mann unterwegs, beide joggten an der Fußgängertrasse der Gungstraße an der Boye (Stadtgrenze Bottrop/Essen). Als sie an der Frau mit dem Krankenfahrstuhl vorbeilaufen wollten, kamen die beiden Hunde der unbekannten Frau auf die Joggerin zu. Dadurch erschreckte sich die Essenerin und stürzte unglücklich. Die Frau im Krankenfahrstuhl blieb anfangs vor Ort, die Wege trennten sich dann aber. Die Verletzungen der 35-Jährigen stellten sich später schwerwiegender heraus als anfangs angenommen. Die Frau im Krankenfahrstuhl konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 55 bis 60 Jahre alt, ca. 1,65m, kräftige Statur, fast schulterlanges graues Haar, graue Brille, Schal, graue Jacke. Sie war in einem schwarzen (motorisierten) Krankenfahrstuhl unterwegs, nach dem Unfall war sie kurz aufgestanden. Bei den Hunden könnte es sich um Langhaar-Chihuahua handeln (weiß und braun). Die Frau selbst oder wer Hinweise zu ihr geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 im zuständigen Kommissariat zu melden.

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