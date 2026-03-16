Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Leiche von vermisstem Mann entdeckt

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Recklinghausen (ots)

Der vermisste 62-jährige Mann aus Recklinghausen ist heute leider tot aufgefunden worden. Ein Zeuge hatte am Vormittag in einem Gewässer im Stadtteil Hochlar - in der Nähe zur A43 - einen leblosen Körper entdeckt. Bei der Leiche handelt es sich um den Mann, der seit Donnerstag vermisst wurde und nach dem unter anderem mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde. Es liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Die Fahndung nach dem Vermissten wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, vor allem auch das Foto des Mannes zu löschen.

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