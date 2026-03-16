Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Roller-Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend im Bereich Brüderstraße (hinter dem Schwimmbad) unterwegs waren und Angaben zu einem Vorfall machen können. Ein 20-Jähriger aus Dorsten gab bei der Anzeigenerstattung am nächsten Morgen an, am Vorabend gegen 22 Uhr überfallen worden zu sein, dabei wurde auch sein Roller gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der junge Mann plötzlich von zwei maskierten Tätern vom Roller gezogen, dabei bekam er auch einen "Schlag" ab. Der 20-Jährige lief anschließend weg - als er zurückkam, war sein Roller weg. Offenbar sind die Täter damit geflüchtet. Die beiden Täter wurden wir folgt beschrieben: 1) etwa 17 bis 19 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, normale Statur, etwa 70kg, dunkle Bekleidung. 2) etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,85m groß, normale Statur, etwa 75kg, dunkle Bekleidung. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder Hinweise zu den Tatverdächtigen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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