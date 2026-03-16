Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung in Restaurant - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Während eines Treffens zweier größerer Familien kam es in einem Restaurant zu einer Auseinandersetzung mit einer dritten Personengruppe.

Zu dem Vorfall kam es am Samstagabend gegen 22:15 Uhr an der Farnstraße. Während sich die Familien im Lokal aufhielten, betraten nach Angaben der Geschädigten drei bis zehn Unbekannte das Restaurant und bedrohten die Gäste. Dabei sollen sie unterschiedliche Waffen mitgeführt haben.

Einzelne Gäste drängten die Tatverdächtigen zum Teil mit Stühlen aus dem Gebäude. Zwei Personen verletzten sich leicht. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen dauern an.

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