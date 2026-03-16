Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit drei Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Gladbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Die Polizei musste die Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen sperren.

Gegen 16:30 Uhr war eine 41-jährige Autofahrerin aus Gladbeck auf der Gladbecker Straße in Fahrtrichtung A2 unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geriet sie etwa in Höhe der Rippelbeckstraße von ihrer Fahrspur aus in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte sie zunächst mit dem Auto eines 63-Jährigen aus Bottrop und im weiteren Verlauf mit einem 25-Jährigen Autofahrer aus Bottrop. Bei dem Unfall wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt.

Alle drei Fahrzeugführenden wurden leicht verletzt, zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser gefahren.

Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Das geparkte Fahrzeug blieb vor Ort.

Bei dem Unfall entstand über 26.000 Euro Sachschaden

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