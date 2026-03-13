Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Stadt Bottrop: Einbrüche und Diebstähle- Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Auf dem Friedhof an der Hans-Böckler-Straße fand ein Diebstahl an einer dortigen Grabstätte statt. Unbekannte Täter hatten eine Statue aus einem Betonsockel geschlagen und mitgenommen. Die Tat soll sich im Zeitraum von Dienstag, 10.03./13:00 Uhr bis Donnerstag, 12.03./13:00 Uhr ereignet haben. Bei der Beute soll es sich um eine ca. 1m große Bronzestatue handeln.

Castrop-Rauxel

Gestern Nachmittag kam es zu einem Einbruch in der Voerstestraße. Drei unbekannte Täter hebelten die Haustür einer Doppelhaushälfte auf und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten die oberen Räume. Anhand einer Videoaufzeichnung eines Anwohners konnte der Tatzeitpunkt auf die Zeit von 14:23 Uhr bis 14:33 Uhr eingegrenzt werden. Den Tätern gelang die Flucht. Ob sie etwas erbeuteten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Anhand des Videomaterials können die Personen wie folgt beschrieben werden: 1. Person: männlich, schlank, kariertes Oberteil/Jacke, blaue Jeans, Cappy, dunkle Schuhe mit weißer Sohlenumrandung, rote Handschuhe 2. Person: männlich, schlank, dunkle Weste, blaue Ärmel, Rucksack auf dem Rücken, Schal vor der unteren Gesichtshälfte 3. Person: männlich, schlank, blaue Jackett ähnliche Jacke mit farblichem Kragen, Cappy, Bart

Gladbeck

Unbekannte hebelten ein Küchenfenster zu einem Einfamilienhaus an der Straße Brokamp auf. Die Tat ereignete sich gestern zwischen 09:30 Uhr und 14:05 Uhr. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht. Den unbekannten Tätern gelang es, mit diversem Schmuck vom Tatort zu flüchten.

Gestern brachen unbekannte Täter in einen Bungalow an des Mendelssohnstraße ein. Hierzu nutzten sie die Abwesenheit der Anwohners von 15:45 Uhr bis 16:25 Uhr. Die Unbekannten hebelten zunächst erfolglos an einer Terrassentür. Danach schlugen sie eine Scheibe des Schlafzimmerfensters ein. Es wurden diverse Räume durchsucht. Die Täter konnten unerkannt mit Bargeld flüchten.

Herten

An der Ewaldstraße kam es gestern zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Täter hatten sich unerkannt Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft. Anschließend brachen sie an einer Wohnungseingangstür im 7. Obergeschoss das Schloss heraus, öffneten die Tür und gelangten so in die Wohnung. In der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:40 Uhr durchsuchten sie insbesondere das Schlafzimmer. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell