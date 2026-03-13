Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Mülheim an der Ruhr/Herten: LKW-Auflieger mit mehreren Tonnen Zink entwendet - 1. Folgemeldung - Zeugenaufruf

Recklinghausen (ots)

45481 MH.-Saarn/45699 Herten: Am vergangenen Wochenende (7. - 9. März) entwendeten Unbekannte einen geparkten LKW-Auflieger, der mehrere Tonnen Zink geladen hatte.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung:

https://essen.polizei.nrw/presse/lkw-auflieger-mit-mehreren-tonnen-zink-entwendet

Am Donnerstagnachmittag (12. März) bemerkte ein Zeuge auf der Gelsenkirchener Straße in Herten einen abgestellten LKW-Auflieger, bei dem es sich möglicherweise um den am vergangenen Wochenende entwendeten Auflieger handelt.

Alarmierte Polizeikräfte überprüften den Auflieger und identifizierten ihn tatsächlich als den gestohlenen.

Die Ladung - mehrere Tonnen Zink - befand sich jedoch nicht mehr auf dem Auflieger. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die unbekannten Täter die Ware zuvor auf ein anderes Fahrzeug umgeladen haben und anschließend mit diesem geflüchtet sind.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Bereich der Gelsenkirchener Straße in Herten, insbesondere im Umfeld des Autobahnzubringers der A2, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /ruh

