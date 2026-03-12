Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Diebstahl aus Automatenkiosk
Recklinghausen (ots)
In der Nacht zu Donnerstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Automaten ein und entwendeten Elektrogeräte. Der Automat steht in einem dauerhaft geöffneten Automatenkiosk an der Mühlenstraße. Die Polizei wurde gegen 01:30 Uhr zu dem Einbruch gerufen. Entwendet wurden unter anderem Bluetooth Boxen und Karaoke Mikrofone.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell