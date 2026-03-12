Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Diebstahl aus Automatenkiosk

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Automaten ein und entwendeten Elektrogeräte. Der Automat steht in einem dauerhaft geöffneten Automatenkiosk an der Mühlenstraße. Die Polizei wurde gegen 01:30 Uhr zu dem Einbruch gerufen. Entwendet wurden unter anderem Bluetooth Boxen und Karaoke Mikrofone.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

