Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Beifahrerin erliegt ihren Verletzungen - Nachtrag zum Unfall auf der B235
Recklinghausen (ots)
Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B235 am 07.03.2026 ist gestern die 79-jährige Beifahrerin im Krankenhaus verstorben. Die Frau war zunächst mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.
Die bisherige Berichterstattung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6231269
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell