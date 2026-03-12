Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Beifahrerin erliegt ihren Verletzungen - Nachtrag zum Unfall auf der B235

Recklinghausen (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B235 am 07.03.2026 ist gestern die 79-jährige Beifahrerin im Krankenhaus verstorben. Die Frau war zunächst mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Die bisherige Berichterstattung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6231269

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell